Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к лету

Весна - лучшее время для косметического ремонта автомобиля и проведения его технического осмотра.
Ян Брацкий 20-03-2026 13:31
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как привести в порядок машину и подготовить ее к летнему сезону. По словам специалиста, современная техника в особой подготовке не нуждается, однако есть некоторые виды работ, которые просто необходимо выполнить после долгой зимы. В первую очередь Кадаков советует тщательно вымыть автомобиль и привести в порядок салон.

Особое внимание он рекомендовал обратить на дренажные отверстия и различные полости в кузове. За время зимы они часто забиваются льдом, грязью или прошлогодней листвой, что может спровоцировать гниение.

«В остальном, если никаких специальных задач нет, современный автомобиль в дополнительной подготовке не нуждается. При этом весна - лучшее время, чтобы заняться косметическим ремонтом. Если за зиму автомобиль попал в неприятные истории - появился скол на стекле или царапина где-то, - самое время привести все в порядок», - рассказал Кадаков в интервью aif.ru.

Ранее в дептрансе Москвы обратились к автомобилистам с просьбой не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Также стоит повременить с использованием мотоциклов. Погода в это время года неустойчивая, возможны ночные и утренние заморозки. Кроме того, сохраняются проблемы с трафиком на крупных магистралях, таких как МКАД, Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали.

Что касается смены резины, то автоэксперты советуют дождаться, когда среднесуточные температуры будут стабильно держаться на отметке в +5...+7 градусов. В таком температурном режиме ниже риски ночных заморозков, асфальт всегда сухой, на дорогах отсутствуют наледь и снег. Использовать зимнюю резину на чистом и сухом покрытии эксперты не советуют. Сцепление с дорогой ухудшается, а состояние колес быстро приходит в негодность.

#Автомобиль #техосмотр #автоэксперт #смена резины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
