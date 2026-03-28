Мерц высмеял Францию за их план отправки авианосца на Ближний Восток

Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял план Парижа по отправке авианосца в Ормузский пролив. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем оказывается на самом деле», - цитирует Мерца издание.

По мнению канцлера, Макрон не может дать гарантии мира на Ближнем Востоке без помощи остальных европейских стран.

Напомним, ранее президент Франции заявил о планах Парижа провести в Ормузском проливе «чисто оборонительную» миссию по возобновлению поставок через него нефти и газа. По его словам, он и «его партнеры» намерены обеспечивать сопровождение судов после завершения самой острой фазы конфликта.