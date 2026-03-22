Российские войска освободили Никифоровку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Юг».
25-03-2026 12:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении Никифоровки на территории Донецкой Народной республики. Это сделали подразделения группировки войск «Юг».

В зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести огневое поражение формированиям 11 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Славянск, Константиновка, Новоселовка, Николаевка, Липовка, Рай-Александровка и Былбасовка (ДНР). 

Всего за сутки ведения боевых действий противник в зоне ответственности ГрВ «Юг» потерял до 200 боевиков. Также враг лишился трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии. Удалось уничтожить три станции РЭБ и столько же складов боеприпасов противника, а также сжечь склад горючего.

Ранее сообщалось, что расчеты российских FPV-дронов расправились с живой силой неприятеля в районе Гришино в Донецкой Народной Республике. Это сделали дроноводы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #группировка юг #Никифоровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
