В РФ обновили порядок предоставления документов об отсрочке в военкомат

Ранее отсрочку без явки могли предоставить только определенной категории граждан.
Глеб Владовский 26-03-2026 02:20
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Россиянам разрешили не являться в военкомат для предоставления отсрочки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений... или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», - говорится в документе.

Ранее отсрочку без явки в военкомат могли предоставить только определенным категориям граждан, в том числе, имеющим не менее двух детей, а также обучающимся по очной форме.

Постановление правительства вступило в силу в день подписания - 24 марта.

#Россия #в стране и мире #Военкомат #отсрочка
