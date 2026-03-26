В РФ обновили порядок предоставления документов об отсрочке в военкомат

Россиянам разрешили не являться в военкомат для предоставления отсрочки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений... или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», - говорится в документе.

Ранее отсрочку без явки в военкомат могли предоставить только определенным категориям граждан, в том числе, имеющим не менее двух детей, а также обучающимся по очной форме.

Постановление правительства вступило в силу в день подписания - 24 марта.