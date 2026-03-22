Генштаб: призывников не направят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Призывников не направят проходить военную службу в ДНР, ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он принял участие в брифинге по итогам проведения осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования Вооруженных сил России и других войск весной 2026 года.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», - добавил Цимлянский.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о воинском призыве в течение календарного года. Согласно тексту нового закона, медицинские комиссии смогут работать с 1 января по 31 декабря.

