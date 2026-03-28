Украинский куратор подорвал своего агента, планировавшего теракт в Ставрополе

Украинские спецслужбы подорвали завербованного террориста прямо во время его задержания в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Мужчина состоял в переписке с кураторами из Украины, которые дали ему задание совершить теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов. Он забрал из схрона компоненты для изготовления взрывного устройства.

В ФСБ раскрыли его планы. Подрыв был осуществлен дистанционно, когда оперативники были готовы задержать фигуранта. В результате он погиб на месте. Сотрудники ФСБ и находившиеся поблизости жители не пострадали.

При досмотре места происшествия была обнаружена вторая взрывчатка. Ее успешно обезвредили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приготовление к террористическому акту».

Накануне еще одного жителя Ставрополя осудили за попытки отравить военных ядовитым кофе.