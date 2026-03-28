МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский куратор подорвал своего агента, планировавшего теракт в Ставрополе

Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.
Константин Денисов 28-03-2026 10:49
© Фото: ФСБ России © Видео: Видео ЦОС ФСБ России

Украинские спецслужбы подорвали завербованного террориста прямо во время его задержания в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Мужчина состоял в переписке с кураторами из Украины, которые дали ему задание совершить теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов. Он забрал из схрона компоненты для изготовления взрывного устройства.

В ФСБ раскрыли его планы. Подрыв был осуществлен дистанционно, когда оперативники были готовы задержать фигуранта. В результате он погиб на месте. Сотрудники ФСБ и находившиеся поблизости жители не пострадали.

При досмотре места происшествия была обнаружена вторая взрывчатка. Ее успешно обезвредили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приготовление к террористическому акту».

Накануне еще одного жителя Ставрополя осудили за попытки отравить военных ядовитым кофе.

#Украина #ФСБ #подрыв #ставрополь
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 