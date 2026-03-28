Военные инженеры показали, как взрывают лед на реках Урала

Военные инженеры приступили к подрыву льда на реках Урала. Регион готовится к паводкам. Работы приходится проводить и в труднодоступных местах, и в непосредственной близости от жилых домов, поэтому мощность каждого заряда рассчитывают с точностью до грамма.

На каждом из участков, где будет проводиться подрыв, саперная команда, вместе с сотрудниками МЧС, работает не больше часа. Хотя спешить не в правилах военных инженеров, специалисты понимают, что дорога каждая минута. На Урале в этом году ранняя весна. Днем температура поднимается до +15. Ночью не опускается ниже нуля. Лед рыхлый, много проталин.

Разумеется, такой темп, при сохранении качества и соблюдении норм безопасности, могут позволить себе только профессионалы самого высокого уровня.

«Самое главное - это крутые повороты рек. В основном здесь взрываем лед. Соответственно администрация показывает, где у них в предыдущие годы была такая ситуация», - рассказал старший сапер Павел Васильев.

Накануне, военнослужащие работали в небольшом селе Малояз. Тут, в количестве тротила и закладываемых зарядов, их расстоянии друг от друга нужна провизорская точность. До жилых домов - меньше 100 метров.

От инженерных сооружений до взрыва расстояние еще меньше. И повредить их бойцы не имеют права. Но, работать в непосредственной близости от мостов, дамб, искусственных насыпей и набережных – необходимо.

Местные чиновники заявляют, что замеры уровня воды и толщины льда проводят ежедневно. Пока все в пределах нормы. Кроме подрывов, борьбу с возможным появлением ледяных заторов ведут и собственными силами.

«В первую очередь проводятся превентивные мероприятия. Это очернение, распиловка льда. Эти взрывные работы на данных участках необходимы в целях недопущения критического подъема уровня воды», - рассказал глава Салаватского сельсовета Артем Садыков.

Солнечная, теплая погода, по прогнозам синоптиков, на территории всего большого Урала сохранится как минимум до конца недели. А это значит, что интенсивное таяние снега в горах и степных районах продолжится. Ледоход, с высокой долей вероятности, начнется почти на всех крупных реках.

Во всех регионах идут работы по предотвращению паводка. В том числе и с привлечением военных инженеров. За последние десять дней на нескольких реках республики саперы израсходовали почти тонну тротила, провели два десятка ювелирных подрывов, как в черте населенных пунктов, так и в глухой, горной тайге, куда добраться можно только на вездеходе или судне на воздушной подушке.