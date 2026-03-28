МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные инженеры показали, как взрывают лед на реках Урала

По словам саперов, чаще всего взрывные работы проводятся у крутых поворотов рек, где чаще всего поднимается уровень воды.
Анатолий Бородкин 28-03-2026 00:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные инженеры приступили к подрыву льда на реках Урала. Регион готовится к паводкам. Работы приходится проводить и в труднодоступных местах, и в непосредственной близости от жилых домов, поэтому мощность каждого заряда рассчитывают с точностью до грамма.

На каждом из участков, где будет проводиться подрыв, саперная команда, вместе с сотрудниками МЧС, работает не больше часа. Хотя спешить не в правилах военных инженеров, специалисты понимают, что дорога каждая минута. На Урале в этом году ранняя весна. Днем температура поднимается до +15. Ночью не опускается ниже нуля. Лед рыхлый, много проталин.

Разумеется, такой темп, при сохранении качества и соблюдении норм безопасности, могут позволить себе только профессионалы самого высокого уровня.

«Самое главное - это крутые повороты рек. В основном здесь взрываем лед. Соответственно администрация показывает, где у них в предыдущие годы была такая ситуация», - рассказал старший сапер Павел Васильев.

Накануне, военнослужащие работали в небольшом селе Малояз. Тут, в количестве тротила и закладываемых зарядов, их расстоянии друг от друга нужна провизорская точность. До жилых домов - меньше 100 метров.

От инженерных сооружений до взрыва расстояние еще меньше. И повредить их бойцы не имеют права. Но, работать в непосредственной близости от мостов, дамб, искусственных насыпей и набережных – необходимо.

Местные чиновники заявляют, что замеры уровня воды и толщины льда проводят ежедневно. Пока все в пределах нормы. Кроме подрывов, борьбу с возможным появлением ледяных заторов ведут и собственными силами.

«В первую очередь проводятся превентивные мероприятия. Это очернение, распиловка льда. Эти взрывные работы на данных участках необходимы в целях недопущения критического подъема уровня воды», - рассказал глава Салаватского сельсовета Артем Садыков.

Солнечная, теплая погода, по прогнозам синоптиков, на территории всего большого Урала сохранится как минимум до конца недели. А это значит, что интенсивное таяние снега в горах и степных районах продолжится. Ледоход, с высокой долей вероятности, начнется почти на всех крупных реках.

Во всех регионах идут работы по предотвращению паводка. В том числе и с привлечением военных инженеров. За последние десять дней на нескольких реках республики саперы израсходовали почти тонну тротила, провели два десятка ювелирных подрывов, как в черте населенных пунктов, так и в глухой, горной тайге, куда добраться можно только на вездеходе или судне на воздушной подушке.

#в стране и мире #Военные инженеры #Урал #подрыв льда #реки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 