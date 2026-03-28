Стало известно, как обманывают россиян под предлогом диспансеризации

По словам эксперта Воронина, мошенники используют различные предлоги для получения доступа к аккаунту в «Госуслугах».
Глеб Владовский 28-03-2026 00:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники стали все чаще обманывать своих жертв, прикрываясь диспансеризацией. Об этом сообщил эксперт Тимофей Воронин.

«При звонке якобы из поликлиники мошенники представляются не только работниками регистратуры или ресепшена, но и врачами. Целью таких звонков, как и всегда, является доступ к аккаунту "Госуслуг"», - приводит его слова RT.

По словам Воронина, злоумышленники в этом случае используют различные предлоги. Например, жертве предлагают бесплатно сдать кровь на анализ. И чтобы якобы попасть к врачу на прием, нужно назвать код подтверждения записи в поликлинику, который на самом деле сбрасывает пароль для входа в аккаунт в «Госуслугах». Собеседник телеканала подчеркнул, что медперсонал никогда не запрашивает подобную информацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, что мошенники надеются на дыры в системе безопасности банковских приложений и используют бот-фермы для массовых атак на устройства пользователей.

#в стране и мире #Мошенники #госуслуги #диспансеризация #схема
