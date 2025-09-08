МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Власти Швеции ввели режим бесполетной зоны над посольством РФ из-за атак дронов

В ведомстве отметили, что атаки на российское посольство продолжаются в нарушение в том числе шведского законодательства.
Игнат Далакян 2025-09-08 12:42:37
© Фото: ТРК «Звезда»

Власти Швеции вводили режим бесполетной зоны над посольством России в связи с атаками дронов с краской по территории ведомства, однако нападения не прекратились. Об этом «Звезде» сообщили в посольстве.

«В результате нашей настойчивой работы со шведской стороной в июне шведскими властями был введен режим бесполетной зоны над посольством, а в августе - и над торговым представительством. Как видим, к сожалению, практических результатов это пока не дало», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что атаки продолжаются в нарушение в том числе шведского законодательства. Однако местная полиция более чем за год не смогла найти заказчиков и исполнителей этих акций. Нападения дронов на посольство и торговое представительство осуществляются с весны 2024 года, и в настоящее время зафиксировано порядка 20 подобных инцидентов, добавили в посольстве РФ.

«С дронов сбрасывается краска - иногда в пакетах, иногда в стеклянных сосудах, что, как вы понимаете, представляет особую опасность в связи с разлетом осколков. Несколько раз атаке подвергалась территория около жилого комплекса и школы, которые также находятся на периметре посольства», - говорится в сообщении.

Ранее дипломаты показали двор посольства в Швеции после нападения с дроном. Утром 7 сентября на посольство России неизвестные сбросили дрон с красной краской.

#дрон #Швеция #посольство #наш эксклюзив
