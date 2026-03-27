Стубб заявил о расколе в НАТО на либеральный Север и союзников США

Финский лидер призвал жить в новой реальности.
Константин Денисов 27-03-2026 09:32
© Фото: IMAGO, Markku Ulander, Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в НАТО произошел раскол на либеральный Север и ориентированные на заключение сделок страны Запада во главе с США. Об этом он сообщил в интервью Politico.

«Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как Глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность», - сказал финский лидер.

По словам Стубба, такое положение дел уже является сложившейся реальностью. Он подчеркнул, что Европа не обязана помогать США в войне с Ираном, поскольку сконцентрирована на конфликте на Украине.

Ранее Стубб сделал заявление о том, что Финляндии не нужно ядерное оружие, однако стране необходимо оставаться в НАТО для защиты своей территории.

Кроме того, президент Финляндии опубликовал пост о желании России реализовать проекты с США на сумму в 12 трлн долларов, в то время как ВВП страны составляет всего 2,5 трлн. В ответ глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мозг финского лидера «слишком маленьким» для таких вещей.

#в стране и мире #НАТО #сша #Финляндия #Александр Стубб
