Пять арабских стран предоставляли США свою территорию для атак на Иран

Пять арабских государств с начала боевых действий на Ближнем Востоке предоставляли США свою территорию для атак на Иран. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на Tasnim.

По информации агентства, речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Удары велись не только с наземной территории. Американские самолеты также использовали воздушное пространство перечисленных стран для пролета.

«В многочисленных случаях при ракетных, воздушных и морских атаках США на Иран использовались морские территориальные воды, воздушное пространство, а также военные базы, расположенные на территориях указанных пяти арабских стран», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия готовы официально вступить в конфликт в связи с участившимися ударами Ирана по своей нефтяной инфраструктуре. Изначально Тегеран атаковал военные объекты на территории союзников США, однако затем перешел и на энергетический комплекс.