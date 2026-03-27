МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять арабских стран предоставляли США свою территорию для атак на Иран

Речь также идет о воздушном пространстве.
Константин Денисов 27-03-2026 09:01
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пять арабских государств с начала боевых действий на Ближнем Востоке предоставляли США свою территорию для атак на Иран. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на Tasnim.

По информации агентства, речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Удары велись не только с наземной территории. Американские самолеты также использовали воздушное пространство перечисленных стран для пролета.

«В многочисленных случаях при ракетных, воздушных и морских атаках США на Иран использовались морские территориальные воды, воздушное пространство, а также военные базы, расположенные на территориях указанных пяти арабских стран», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия готовы официально вступить в конфликт в связи с участившимися ударами Ирана по своей нефтяной инфраструктуре. Изначально Тегеран атаковал военные объекты на территории союзников США, однако затем перешел и на энергетический комплекс.

#в стране и мире #сша #Саудовская Аравия #Ближний Восток #Иран #Бахрейн #оаэ #катар #Кувейт #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 