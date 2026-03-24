WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ готовы вступить в конфликт с Ираном

Саудовская Аравия и Иран рассматривают вариант присоединения к США и Израилю в конфликте с Ираном. Об этом сообщает RT, ссылаясь на материалы The Wall Street Journal.

По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже дал разрешение на использование американскими войсками своей военной базы имени короля Фахда.

В Эмиратах начали закрывать иранские учреждения. Пока под ограничения попали больница и клуб. Власти готовы заморозить иранские активы на миллиарды долларов.

Обе страны категорически не устраивает ситуация с ответными ударами Тегерана по нефтяным объектам, а также невозможность влиять на решения США в ходе операции.

Ранее в Иране анонсировали новые атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии и ОАЭ после ударов ЦАХАЛ и США по месторождениям. Саудовская Аравия уже объявила пятерых дипломатов Ирана персонами нон грата.