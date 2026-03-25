Предположительно, сгенерированное ИИ фото с лежащими в одной постели* главой киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером обнаружилось в файлах экономиста Джеффри Эпштейна.

«В одном из файлов по делу финансиста приводится подборка электронных писем от человека, чье имя было скрыто американскими властями», - говорится в материале РИА Новости.

К одному из писем в подборке приложили фото. Опрошенные агентством эксперты склоняются к тому, что оно сгенерировано искусственным интеллектом.

Неизвестный обращался к президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой защитить его от Зеленского. Послание датировано февралем 2025 года.

Ранее сообщалось, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, рассказывая о своих отношениях с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, поделилась, что он манипулировал ею.

