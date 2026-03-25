Над Ленобластью сбили 33 украинских дрона

Средства ПВО и РЭБ сбили над Ленинградской областью 33 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленобластью... уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки боевиков никто не пострадал.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении свыше 50 украинских беспилотников системами ПВО и РЭБ в небе над Ленинградской областью. Тогда в результате инцидента в порту Приморска загорелась емкость с топливом.