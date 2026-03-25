Над Ленобластью сбили 33 украинских дрона

В результате инцидента загорелся порт Усть-Луга.
Глеб Владовский 25-03-2026 04:57
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Средства ПВО и РЭБ сбили над Ленинградской областью 33 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленобластью... уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки боевиков никто не пострадал.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении свыше 50 украинских беспилотников системами ПВО и РЭБ в небе над Ленинградской областью. Тогда в результате инцидента в порту Приморска загорелась емкость с топливом.

#пво #Ленинградская область #Александр Дрозденко #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
