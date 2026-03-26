Финны удивили гостеприимством пассажиров экстренно севшего в Хельсинки самолета

Сотрудники аэропорта Хельсинки оказали неожиданное гостеприимство для пассажиров экстренно севшего самолета. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на туристов.

По словам одного из пассажиров, их разместили в неиспользуемом терминале, в котором, по первым сообщениям, было холодно. Однако некоторое время спустя отопление включили. Сотрудники аэропорта обеспечили туристов матрасами, едой и водой.

Отдельно очевидцы обратили внимание на то, что, несмотря на отсутствие детской комнаты, финны принесли игрушки, альбомы для рисования и специальные коврики.

«Они просто с нуля организовали детскую комнату. Не ожидали такого приема. Мы очень благодарны за то, что они нам все предоставили и так помогают», - признался турист.

25 марта летевший из Египта самолет экстренно сел в аэропорту Хельсинки. Причиной стало закрытие воздушной гавани Пулково из-за угрозы атаки украинских беспилотников.