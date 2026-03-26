Финны удивили гостеприимством пассажиров экстренно севшего в Хельсинки самолета

Борт летел в сторону Санкт-Петербурга. Воздушную гавань Пулково закрыли из-за угрозы атаки украинских дронов.
Глеб Владовский 26-03-2026 01:01
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press

Сотрудники аэропорта Хельсинки оказали неожиданное гостеприимство для пассажиров экстренно севшего самолета. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на туристов.

По словам одного из пассажиров, их разместили в неиспользуемом терминале, в котором, по первым сообщениям, было холодно. Однако некоторое время спустя отопление включили. Сотрудники аэропорта обеспечили туристов матрасами, едой и водой.

Отдельно очевидцы обратили внимание на то, что, несмотря на отсутствие детской комнаты, финны принесли игрушки, альбомы для рисования и специальные коврики.

«Они просто с нуля организовали детскую комнату. Не ожидали такого приема. Мы очень благодарны за то, что они нам все предоставили и так помогают», - признался турист.

25 марта летевший из Египта самолет экстренно сел в аэропорту Хельсинки. Причиной стало закрытие воздушной гавани Пулково из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

#в стране и мире #Хельсинки #Финляндия #пассажиры #гостеприимство
