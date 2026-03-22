Начальник Генштаба ЦАХАЛ одобрил план наземных операций в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир одобрил планы военных операций против «Хезболлы». Об этом сообщила армия Израиля.

«Сейчас мы готовимся к проведению целенаправленных наземных операций и ударов в соответствии с организованным планом. Мы не остановимся, пока угроза не будет отведена от границы и не будет обеспечена долгосрочная безопасность жителей северного Израиля», - говорится в сообщении.

Кроме того, со слов Замира, Израиль готов к длительной операции. Отмечается, что страна будет «продолжать действовать по мере необходимости».

Ранее сообщалось, что более миллиона ливанцев бежали из южных районов страны и с окраин Бейрута за последние две недели из-за военной эскалации. Известно, что большинство граждан покинули свои дома из-за расширения масштабов бомбардировок Израиля. За последние дни полностью обезлюдели семь южных пригородов Бейрута, где израильская авиация уничтожает объекты «Хезболлы».