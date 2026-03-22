Начальник Генштаба ЦАХАЛ одобрил план наземных операций в Ливане

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль будет «продолжать действовать по мере необходимости».
Виктория Бокий 22-03-2026 22:50
© Фото: Stringer, dpa, Globallookpress

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир одобрил планы военных операций против «Хезболлы». Об этом сообщила армия Израиля.

«Сейчас мы готовимся к проведению целенаправленных наземных операций и ударов в соответствии с организованным планом. Мы не остановимся, пока угроза не будет отведена от границы и не будет обеспечена долгосрочная безопасность жителей северного Израиля», - говорится в сообщении.

Кроме того, со слов Замира, Израиль готов к длительной операции. Отмечается, что страна будет «продолжать действовать по мере необходимости».

Ранее сообщалось, что более миллиона ливанцев бежали из южных районов страны и с окраин Бейрута за последние две недели из-за военной эскалации. Известно, что большинство граждан покинули свои дома из-за расширения масштабов бомбардировок Израиля. За последние дни полностью обезлюдели семь южных пригородов Бейрута, где израильская авиация уничтожает объекты «Хезболлы».

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #наземная операция #Эяль Замир
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
