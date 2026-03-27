Автограф Трампа разместят на американских долларах

Автограф президента США Дональда Трампа будут размещать на долларах. Об этом сообщили в Минфине страны.

«В честь 250-летия Соединенных Штатов Америки на будущих бумажных деньгах США появится подпись президента Дональда Трампа... Нет более действенного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые банкноты США с его именем», - говорится в заявлении.

Отмечается, что это первый в истории случай, когда действующий президент страны будет фигурировать на банкнотах. Казначей Брэндон Бич назвал «неоспоримой» роль Трампа в экономическом возрождении Золотого века Америки.

