В Польше алкоголикам дали право получать ежемесячное пособие

В Польше алкоголики получили право получать ежемесячное пособие. Об этом сообщили в Управлении социального страхования (ZUS) страны.

«Лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности», - цитирует его слова РИА Новости.

Уточняется, что если у человека полная нетрудоспособность из-за алкоголизма, то ежемесячные выплаты составят около 530 долларов. При частичной - сумма будет почти 400.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял закон о лишении соцпособий неработающих украинцев. Размер выплат составлял 800 злотых или 200 долларов на одного ребенка.