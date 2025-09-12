МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сейм Польши принял закон о лишении неработающих украинцев соцпособий

Президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на выделение денег беженцам из Украины.
Константин Денисов 2025-09-12 22:53:43
© Фото: artifant, blickwinkel, Globallookpress

Польский сейм принял закон о лишении соцпособий неработающих украинцев. Об этом сообщает канцелярия парламента.

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», - говорится в тексте.

Формально документ касается всех иностранных граждан, однако фактически только украинцы имели доступ к пособиям, будучи безработными. Размер выплат составлял 800 злотых или 200 долларов на одного ребенка.

Также не трудоустроенные в Польше граждане Украины теперь лишены медицинского обеспечения.

Ранее сообщалось о том, что количество въездов в Польшу из Украины увеличилось в десять раз после послаблений по мобилизации, введенных Владимиром Зеленским.

#Украина #Польша #Владимир Зеленский #выплаты #Пособия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 