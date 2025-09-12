Сейм Польши принял закон о лишении неработающих украинцев соцпособий

Польский сейм принял закон о лишении соцпособий неработающих украинцев. Об этом сообщает канцелярия парламента.

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», - говорится в тексте.

Формально документ касается всех иностранных граждан, однако фактически только украинцы имели доступ к пособиям, будучи безработными. Размер выплат составлял 800 злотых или 200 долларов на одного ребенка.

Также не трудоустроенные в Польше граждане Украины теперь лишены медицинского обеспечения.

Ранее сообщалось о том, что количество въездов в Польшу из Украины увеличилось в десять раз после послаблений по мобилизации, введенных Владимиром Зеленским.