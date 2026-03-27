Биолог назвал причину появления «запаха весны»

Основной причиной появления «запаха весны» является активность бактерий из-за таяния снега. Об этом рассказал биолог Михаил Воробьев.

«Бактерии начинают вести активный образ жизни и вырабатывать особые пахучие вещества, геосмин - это продукты их жизнедеятельности, побочные, они не специально так делают. Именно этим и пахнет весна», - приводит его слова Life.

По словам ученого, так обычно пахнет талая земля. Похожий запах можно почувствовать и в цветочных горшках во время полива растений. Кроме того, это случается и после ливня, когда бактерии активизируются.

«В принципе, любая вода запустила бы эти процессы. Бактерии не могут жить без влаги», - уточнил Воробьев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в конце марта в Москве ожидается теплая погода.