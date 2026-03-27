Биолог назвал причину появления «запаха весны»

По словам ученого Воробьева, так обычно пахнет талая земля.
Глеб Владовский 27-03-2026 03:49
© Фото: Carlos Criado Keystone Press Agency Globallookpress

Основной причиной появления «запаха весны» является активность бактерий из-за таяния снега. Об этом рассказал биолог Михаил Воробьев.

«Бактерии начинают вести активный образ жизни и вырабатывать особые пахучие вещества, геосмин - это продукты их жизнедеятельности, побочные, они не специально так делают. Именно этим и пахнет весна», - приводит его слова Life.

По словам ученого, так обычно пахнет талая земля. Похожий запах можно почувствовать и в цветочных горшках во время полива растений. Кроме того, это случается и после ливня, когда бактерии активизируются.

«В принципе, любая вода запустила бы эти процессы. Бактерии не могут жить без влаги», - уточнил Воробьев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в конце марта в Москве ожидается теплая погода.

#Весна #бактерии #запах весны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
