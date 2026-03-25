Синоптик: теплая погода сохранится в Москве до конца марта

В конце марта в Москве ожидается теплая погода. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, днем температура в Москве будет варьироваться в промежутке от +9 до +14 градусов. В то же время 28 марта ожидаются дожди, пишет 360.ru.

Шувалов также допустил, что начало апреля будет более холодным и менее солнечным.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сделала предположение, что март 2026 года станет самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.