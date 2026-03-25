Синоптик: теплая погода сохранится в Москве до конца марта

По данным Шувалова, 28 марта могут выпасть дожди.
Глеб Владовский 25-03-2026 02:45
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В конце марта в Москве ожидается теплая погода. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, днем температура в Москве будет варьироваться в промежутке от +9 до +14 градусов. В то же время 28 марта ожидаются дожди, пишет 360.ru.

Шувалов также допустил, что начало апреля будет более холодным и менее солнечным.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сделала предположение, что март 2026 года станет самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

#Москва #в стране и мире #Погода #Весна #потепление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
