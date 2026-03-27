Уехавшая в Сербию российская студентка бесследно пропала в Стамбуле

В Подмосковье начали поиски студентки, которая перестала выходить на связь после отъезда в Сербию через Стамбул. Об этом сообщила 360.ru ее мать Елена Меньшенина.

«21-летняя Кристина уехала из дома 26 февраля. Близким она сказала, что летит в Сочи. Позже семья выяснила, что на самом деле девушка отправилась в Сербию через Стамбул», - говорится в материале.

Елена также добавила, что дочь до своего отъезда не посвящала семью в свои планы. Также она рассказывала, что жила у якобы подруги.

Родственники Кристины попытались восстановить ее маршрут через свои связи и пришли к выводу о том, что ее путь лежал через Турцию. Затем ее след оборвался. Мать добавила, что направила запросы в консульства Турции и Сербии. Турецкая сторона пообещала за три дня собрать все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что российский блогер и брейкдансер по имени Константин бесследно исчез на Пхукете два месяца назад. По словам матери, сын отправился туда работать и отдыхать вместе с другом. В последний раз она общалась с ним 15 января.