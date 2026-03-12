Российский блогер и брейкдансер бесследно исчез на Пхукете

Российский блогер и брейкдансер по имени Константин бесследно исчез на Пхукете два месяца назад. Об этом рассказала 360.ru его мать.

По ее словам, сын отправился туда работать и отдыхать вместе с другом. В последний раз она общалась с ним 15 января. Друг разговаривал с пропавшим тремя днями позже. Больше молодой человек на связь не выходил.

«Никаких известий нет, я общалась в последний раз 16 января, а друг с ним разговаривал 18 января. Пока никакой информации нет, обратной связи от экстренных служб тоже нет», - рассказала женщина.

Она обратила внимание на то, что во время последнего разговора сын не совсем адекватно себя вел. Женщина предположила, что он мог находиться под воздействием каких-либо веществ.

Она добавила, что пропавший с 12 лет занимался брейкдансом, а плаванием - с детства. Он должен был вылететь 15 января в Камбоджу для того, чтобы продлить визу, но в итоге этого не сделал.