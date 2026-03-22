Как помешать Трампу втянуть страны НАТО в конфликт на Ближнем Востоке, где найти средства на дальнейшую поддержку Киева? Вероятно такие мысли не покидали головы представителей европейских стран во второй день министерской встречи Большой Семерки. Госсекретарю США Марко Рубио предстояло сгладить острые углы после недавнего жесткого высказывания Дональда Трампа, раскритиковавшего страны НАТО за отказ присоединиться к разблокировке Ормузского пролива.

В аббатство 12 века Во-деСерне, недалеко от Парижа, пригласили и украинского министра иностранных дел Андрея Сибигу, который, судя по всему, чувствовал себя там не совсем в «своей тарелке». На кадрах совместного фото заметно, как он явно ускоряет шаг, рассчитывая хоть что-то обсудить на ногах с госсекретарем Рубио. Но тот не обращает на Сибигу никакого внимания. По протоколу церемония группового фото не предусматривала участие главного украинского дипломата. И вначале на этих кадрах его и не было - лишь потом он внезапно появился сбоку.

Кризис на Ближнем Востоке отодвинул на второй план тему Украины. В Киеве уже заявили о нехватке из-за Ирана дорогостоящих американских комплексов «Patriot». По словам Зеленского, только за первый день конфликта на Ближнем Востоке потратили столько ракет, сколько США производят за год.

В результате, встреча «Семерки» завершилась без принятия итогового коммюнике. Пресс-секретарь французского МИДа Паскаль Конфавре попытался успокоить общественность, заверив, что поддержка Украины по-прежнему является одним из приоритетов ЕС.

«В Европе нет никакой усталости от этой темы. Мы продолжаем поддерживать Украину, поэтому в ближайшие дни мы обязательно примем 20-й пакет санкций и одобрим кредит в размере 90 миллиардов евро», - заявил чиновник.

Во французском МИДе вряд ли могли не знать, что первый транш европейского кредита в размере 90 миллиардов евро, который на Украине ждали уже в начале апреля, в оставшиеся дни, вероятнее всего, туда не поступит. На последнем заседании Евросовета страны ЕС так и не смогли преодолеть вето Венгрии.

Единственная надежда Брюсселя, пишет западное информагентство Reuters - вероятное поражение Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, до которых остается две недели. Пока же Орбан обвиняет Зеленского во вмешательстве в его предвыборную кампанию.

«Вчера мы узнали, что Зеленский давал деньги проукраинским кандидатам на выборах в США - демократы финансировались украинскими деньгами. То же самое сейчас происходит в Венгрии. Они хотят проукраинское правительство, посылают агентов, помогают оппозиции. Украина платит золотом и долларами тем, кто готов поддерживать войну на Украине. Здесь, в Венгрии, мы положим этому конец», - заявил венгерский премьер в своем видеообращении.

Тем временем Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию. После того, как Трамп назвал его последним человеком, в помощи которого нуждаются США, глава киевского режима приехал в регион лично, чтобы уговорить страны Персидского залива заключить сделку: ракеты в обмен на беспилотники. Чтобы убедить союзников в том, что Украина в состоянии защитить монархии от угрозы со стороны Ирана, Зеленский под камеры провел встречу якобы с уже откомандированными туда украинскими военными.

Издание «Politico» пишет, что скачок цен на нефть по всему миру из-за кризиса на Ближнем Востоке отразился и на запасах топлива на Украине - она на 85% зависит от иностранных поставок. Пока это затронуло лишь тыловые части, однако, как рассказали двое источников, это уже привело к сокращению запасов топлива для танков, артиллерии и бронетранспортеров.

Пробуксовывает и выделение кредита по линии МВФ в размере более 8 миллиардов долларов. Для этого Верховной Раде предстоит провести очевидно непопулярные решения, в том числе о введении военного сбора в размере 5%, даже после окончания боевых действий. Украина не соответствует критериям Европейского Союза и Всемирного банка.

«В прошлом году мы не выполнили 14 условий программы «Украинфасилити». Из-за этого недополучили 3,9 миллиарда евро. 300 миллионов сгорают полностью уже через несколько дней. В первом квартале этого года мы не выполнили уже пять условий из пяти. И в соответствии с требованиями Всемирного банка, если мы не примем четыре важнейших закона от села до железнодорожного транспорта, то мы не получим 3,3 миллиарда долларов», - заявил с трибуны в Верховной раде народный депутат Украины от «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Bloomberg пишет, что без зарубежной помощи Украине хватит денег лишь до начала лета. В противном случае придется брать кредит, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты. Другие сроки называют в Венгрии.

«По нашим оценкам, руководство Украины может финансировать себя без 90 миллиардов евро, полученных в кредит от ЕС. Самое позднее – до начала апреля. Поэтому, если деньги закончатся, нефтепровод «Дружба» может открыться. Кстати, это политическое средство для вмешательства в венгерскую избирательную кампанию, использует именно Украина», - считает Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии.

Financial Times отмечает, что в Сенате США уже звучат призывы ввести санкции против венгерских чиновников, препятствующих предоставлению военной помощи. Впрочем, Виктор Орбан в этом списке не значится. И вообще - это вряд ли в русле политики, действующей американской администрацией. Дональд Трамп уже призвал поддержать кандидатуру Орбана. А 7 апреля с визитом в Венгрию, как ожидается, прибудет его вице-президент.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио публично уличил Зеленского во лжи, после того, как тот исказил правду об условиях предоставления Украине американских гарантий безопасностей. Как отметил политик, глава киевского режима заявил, что Вашингтон требует от него вывести войска с Донбаса, в то время, как настоящими условиями Белого дома является полное завершение конфликта.