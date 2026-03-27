В России хотят запретить экспорт бензина с 1 апреля

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщило Правительство РФ.

Новак провёл совещание на тему внутреннего рынка нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, ФАС, Петербургской биржи и отраслевых компаний.

«Турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен», - заявил вице-премьер.

Он также отметил, что востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках остается высокой. Однако первоначальная задача, поставленная президентом России, - не допустить роста цен на топливо внутри страны выше заложенных прогнозов. В настоящее время объемы переработки нефти сохраняются на уровне марта 2025 года, что способствует стабильным поставкам нефтепродуктов.

«Отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны», - написали в заявлении.

Напомним, ранее Новак отмечал, что российская нефть продается либо с нулевым дисконтом, либо с частичной премией из-за дефицита на рынке энергоресурсов.