Новак: российская нефть продается без дисконта или с премией

В связи с дефицитом на рынке энергоресурсов российская нефть продается либо с нулевым дисконтом, либо с частичной премией. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Что касается премии покупателей, непосредственно потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией», - сказал зампред правительства.

По его словам, сделки на продажу нефти с премией заключают по отдельным направлениям.

Но Новак отметил, что фрахт вырос в цене. В условиях закупорки Ормузского пролива мало танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, из-за чего высокая конкуренция и рост ставок.

Ранее президент России Владимир Путин призвал отечественные нефтяные компании благоразумно отнестись к сверхприбыли, полученной благодаря блокаде Ормузского пролива, и не растратить полученные деньги впустую.