МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заслуженный артист России Петр Складчиков умер в возрасте 75 лет

Церемония прощания с артистом состоится 31 марта в Щепкинском фойе Малого театра.
Вероника Левшина 26-03-2026 15:06
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации Петра Даниловича Складчикова. Об этом сообщил Государственный академический Малый театр, где актер служил с 1975 года.

Складчиков наиболее известен по ролям в спектаклях «Ревизор», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Конек-Горбунок». Всего он сыграл на сцене более 90 ролей.

«Настоящий мастер эпизода, любой его выход в спектакле - это запоминающийся образ. Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть», - говорится в заявлении театра.

Также актер снимался в фильмах «Золотой теленок», «Мы из джаза» и многих других. Складчиков много работал на радио и основал самодеятельный театр при 246-й общеобразовательной школе в Москве.

Прощание с артистом состоится 31 марта в Щепкинском фойе Малого театра.

#в стране и мире #Малый театр #Заслуженный артист РФ #потеря #Складчиков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 