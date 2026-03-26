Заслуженный артист России Петр Складчиков умер в возрасте 75 лет

Стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации Петра Даниловича Складчикова. Об этом сообщил Государственный академический Малый театр, где актер служил с 1975 года.

Складчиков наиболее известен по ролям в спектаклях «Ревизор», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Конек-Горбунок». Всего он сыграл на сцене более 90 ролей.

«Настоящий мастер эпизода, любой его выход в спектакле - это запоминающийся образ. Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть», - говорится в заявлении театра.

Также актер снимался в фильмах «Золотой теленок», «Мы из джаза» и многих других. Складчиков много работал на радио и основал самодеятельный театр при 246-й общеобразовательной школе в Москве.

Прощание с артистом состоится 31 марта в Щепкинском фойе Малого театра.