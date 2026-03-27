Иранские хакеры взломали почту директора ФБР

Иранские хакеры Handala Hack Team взломали личную почту директора ФБР Каша Пателя. Об этом сообщило издание Reuters.

Хакеры опубликовали серию личных фотографий, на которых Патель курит сигары, корчит гримасы и фотографируется в зеркале с большой бутылкой рома. Представитель Министерства юстиции подтвердил взлом и заявил, что выложенные в интернет материалы выглядят подлинными.

«Операция по взлому и утечке информации против Пателя была частью стратегии Ирана, направленной на то, чтобы поставить в неловкое положение американских чиновников и заставить их почувствовать себя уязвимыми», - цитирует издание Гила Мессинга, руководителя аппарата израильской компании по кибербезопасности Check Point.

Напомним, недавно в Москве задержали администратора одной из крупнейших хакерских площадок в мире. Под контролем подозреваемого находилась нелегальная интернет-платформа, на которой были опубликованы украденные данные сотен миллионов пользователей Сети, включающие в себя логины и пароли от учетных записей, банковские реквизиты, а также корпоративные документы. Доступ к этой информации имели почти 150 тысяч зарегистрированных на сайте пользователей.