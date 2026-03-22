Fars: США и Израиль ударили по тяжеловодному ядерному реактору Ирана

США и Израиль атаковали иранский ядерный комплекс в городе Хондаб. Об этом пишет издание Fars.

Согласно имеющейся информации, удар был нанесен по тяжеловодному исследовательскому реактору и проходил в два этапа. Благодаря заранее принятым мерам безопасности, жертв ужалось избежать, угроз для местного населения также не возникло.

«Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», - заявили в Иране.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться без ракет из-за ударов по Ирану. За 4 недели военной операции в Иране Штаты запустили порядка 850 крылатых ракет Tomahawk.