Fars: США и Израиль ударили по тяжеловодному ядерному реактору Ирана

Жертв удалось избежать.
Тимур Юсупов 27-03-2026 20:20
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

США и Израиль атаковали иранский ядерный комплекс в городе Хондаб. Об этом пишет издание Fars.

Согласно имеющейся информации, удар был нанесен по тяжеловодному исследовательскому реактору и проходил в два этапа. Благодаря заранее принятым мерам безопасности, жертв ужалось избежать, угроз для местного населения также не возникло.

«Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», - заявили в Иране.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться без ракет из-за ударов по Ирану. За 4 недели военной операции в Иране Штаты запустили порядка 850 крылатых ракет Tomahawk.

#сша #Израиль #Иран #ядерные объекты #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #удары по ирану
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
