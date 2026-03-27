WP: США рискуют остаться без ракет из-за ударов по Ирану

За 4 недели военной операции в Иране Штаты запустили порядка 850 крылатых ракет Tomahawk.
Вероника Левшина 27-03-2026 19:18
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

США обеспокоены запуском более 850 ракет Tomahawk из-за конфликта с исламским государством и задумываются о вариантах повышения боеготовности Пентагона. Об эом сообщил The Washington Post.

Уточняется, что большая часть ракет была выпущена в первые дни войны против Ирана. Также Штаты использовали более тысячи ракет-перехватчиков в ответ на дары Тегерана.

Несмотря на конфиденциальную информацию о количестве ракет на счету Военных сил США, известно, что в год изготавливают лишь несколько сотен таких.

Военное ведомство США отслеживает количество выпущенных ракет и оценивает влияние расходов на кампанию США против и Ирана и военные операции в будущем. Некоторые чиновники расценили нынешнее количество тревожно низким и обеспокоились боеготовностью Пентагона.

Напомним, ранее издание The Economist отметило, что военный потенциал США сократится из-за операции в Иране. В публикации заявили, что в ближайшие годы Соединенные Штаты могут быть неспособны осуществлять военное присутствие в некоторых регионах.

