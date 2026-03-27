Путин вручил Золотову особый знак отличия

Президент России Владимир Путин наградил главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова личным штандартом. Церемония состоялась в День войск национальной гвардии.

«Это особо почетный знак различия. Он выражает высочайший уровень персональной ответственности командира, военачальника и перед своими подчиненными, и перед всей Россией», - заявил президент РФ.

Напомним, недавно Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность Главкома Сухопутных войск, в связи с чем министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ему штандарт. Министр отметил, что Мордвичев в ходе СВО раскрыл свой талант военачальника.