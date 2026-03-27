МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин вручил Золотову особый знак отличия

Личный штандарт - особо почётный знак отличия руководящих должностных лиц ВС РФ, являющийся символом их воинского долга и личной ответственности.
Вероника Левшина 27-03-2026 19:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова личным штандартом. Церемония состоялась в День войск национальной гвардии.

«Это особо почетный знак различия. Он выражает высочайший уровень персональной ответственности командира, военачальника и перед своими подчиненными, и перед всей Россией», - заявил президент РФ.

Напомним, недавно Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность Главкома Сухопутных войск, в связи с чем министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ему штандарт. Министр отметил, что Мордвичев в ходе СВО раскрыл свой талант военачальника.

#Путин #Золотов #Личный штандарт #Почет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 