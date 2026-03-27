Российский бизнесмен решил пожертвовать на нужды страны крупную сумму

О своем решении предприниматель рассказал лично Владимиру Путину.
Тимур Юсупов 27-03-2026 19:40
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что один из участников встречи Владимира Путина с отечественными бизнесменами принял решение пожертвовать на нужды государства крупную сумму денег. По словам официального спикера Кремля, предприниматель назвал подобный шаг своим долгом.

«Один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», - отметил Песков.

Он также уточнил, что глава государства приветствовал такую инициативу бизнесмена. В связи с закрытым характером прошедшей встречи, пресс-секретарь российского лидера предпочел не уточнять имя спонсора и размер взноса.

Ранее Владимир Путин призвал отечественные нефтяные компании благоразумно отнестись к сверхприбыли, полученной благодаря блокаде Ормузского пролива, и не «проесть» полученные деньги впустую. Президент считает, что раздувать бюджетные расходы, ориентируясь только лишь на «сиюминутный приток средств», недопустимо.

