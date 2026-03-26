Путин призвал благоразумнее относиться к нефтегазовым сверхдоходам

Президент России Владимир Путин призвал отечественные нефтяные компании благоразумно отнестись к сверхприбыли, полученной благодаря блокаде Ормузского пролива, и не «проесть» полученные деньги впустую. С соответствующим заявлением глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам российского лидера, сегодня у представителей нефтегазовой отрасли РФ существует большой соблазн сразу же растратить сверхдоходы от продажи отечественных энергоресурсов, например, пустить их на выплату дивидендов акционерам. Однако Путин считает, что раздувать бюджетные расходы, ориентируясь только лишь на «сиюминутный приток средств», недопустимо.

Так, недавно президент уже предлагал российским компаниям оптимальный вариант, куда можно вложить полученную ими сверхприбыль. По мнению Путина, сложившаяся ситуация стала бы для корпораций отличным источником денег для погашения долгов перед банками.