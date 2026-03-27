Военный эксперт США рассказал о планах Ирана заманить армию Штатов в ловушку

Иран может намеренно позволить военнослужащим США высадиться на территорию страны, чтобы использовать наземную операцию Штатов в качестве ловушки. Об этом на своей странице в соцсети Х предупредил американский военный аналитик Дэниел Дэвис.

По словам эксперта, сегодня власти Исламской Республики намеренно выжидают момента, когда США решат отправить в страну свои войска.

«Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», - считает Дэвис.

Аналитик уверен, что как только Соединенные Штаты высадятся в Иране - начнется война на истощение американской стороны. Эксперт отметил, что по подобному сценарию развивались практически все войны США в регионе и сегодня Вашингтон рискует вновь угодить в ту же самую ловушку.

Ранее западные СМИ сообщали, что Иран уничтожил военную технику США на сумму около трех миллиардов долларов. В том числе были повреждены истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.