Больше половины проживающих в Чехии иностранцев оказались украинцами

В Чехии по состоянию на 30 июня 2025 года проживает 581 тысяча граждан Украины, что составляет 53% от общего числа иностранцев в стране. Об этом сообщает МВД Чехии.

Согласно данным ведомства, общее число иностранцев в Чехии достигло 1,091 миллиона человек, или 10,3% населения, и это на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Среди иностранцев, помимо украинцев, выделяются словаки (123 тысячи) и вьетнамцы (69 тысяч). Пятая часть иностранцев - граждане стран ЕС и Швейцарии.

«Более трети иностранных граждан проживают в Праге. Около 385 тысяч иностранцев имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии, почти 328 тысяч - на временное проживание в республике», - цитирует текст ведомства РИА Новости.

Такое увеличение числа иностранцев за последние три года может быть связан с предоставлением временной защиты украинским беженцам. Этот статус дает доступ к медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Более 150 тысяч украинцев, прибывших после февраля 2022 года, имеют постоянную работу, подытожили в МВД страны.

Ранее сообщалось, что ряд украинских беженцев хочет уехать из США из-за политики американского лидера Дональда Трампа. По данным газеты Le Monde, на данный момент в Штатах проживает 250 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в страну после 2022 года.