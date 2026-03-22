ВС РФ начал производство по делу о признании «Мемориала»* экстремистской организацией

Дело рассмотрят в закрытом судебном заседании.
Вероника Левшина 27-03-2026 17:09
© Фото: Илья Питалев, РИА новости

Верховный суд Российской Федерации заявил о рассмотрении в качестве суда первой инстанции иска о признании Международного общественного движения «Мемориал»* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Об этом суд сообщил на своей странице в Mах.

Заявление рассмотрят в закрытом судебном заседании.

Напомним, 28 декабря 2021 года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры постановил ликвидировать организацию «Мемориал»*. По словам прокурора, данное общество искажает память о Великой Отечественной войне, а также содействует созданию ложного образа СССР.

* «Мемориал» - организация, признанная иностранным агентом на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #«Мемориал» #экстремистская организация #Верховный суд РФ
