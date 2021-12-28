В стране и мире Верховный суд ликвидировал организацию «Мемориал»* Анна Назайкина Ранее общество обвинили в искажении памяти о Великой Отечественной войне. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Верховный суд России сегодня, 28 декабря, по иску Генеральной прокуратуры постановил ликвидировать организацию «Мемориал»*, признанную на территории РФ иностранным агентом. «Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и ее структурные организации», - озвучила решение судья. Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что данное общество искажает память о Великой Отечественной войне, а также содействует созданию ложного образа СССР. * «Международный мемориал» - некоммерческая организация, признанная на территории РФ иностранным агентом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика