Верховный суд ликвидировал организацию «Мемориал»*
Ранее общество обвинили в искажении памяти о Великой Отечественной войне.
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Верховный суд России сегодня, 28 декабря, по иску Генеральной прокуратуры постановил ликвидировать организацию «Мемориал»*, признанную на территории РФ иностранным агентом.
«Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и ее структурные организации», - озвучила решение судья.
Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что данное общество искажает память о Великой Отечественной войне, а также содействует созданию ложного образа СССР.
* «Международный мемориал» - некоммерческая организация, признанная на территории РФ иностранным агентом.