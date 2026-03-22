МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков объяснил проблемы с интернетом в Москве работой спецслужб

По словам пресс-секретаря президента, применение подобных мер обусловлено сугубо вопросами безопасности.
Тимур Юсупов 26-03-2026 15:07
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ограничения в работе мобильного интернета в Москве вызваны купированием возможных угроз силами российских спецслужб. Как отметил официальный спикер Кремля в ходе беседы с журналистами, применение подобных мер было обусловлено сугубо вопросами безопасности.

«Спецслужбы выполняют свои функции. И они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз, опасностей», - заявил Песков.

Он также уточнил, что спецслужбы активно следят за актуальностью тех или иных угроз, принимая соответствующие решения в зависимости от изменения ситуации.

Ранее Минцифры Российской Федерации опровергло информацию о внедрении провайдерами домашнего Интернета «белых списков» на сервисы Wi-Fi. В ведомстве уточнили, что необходимости в подобных мерах нет.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 