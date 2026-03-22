Песков объяснил проблемы с интернетом в Москве работой спецслужб

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ограничения в работе мобильного интернета в Москве вызваны купированием возможных угроз силами российских спецслужб. Как отметил официальный спикер Кремля в ходе беседы с журналистами, применение подобных мер было обусловлено сугубо вопросами безопасности.

«Спецслужбы выполняют свои функции. И они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз, опасностей», - заявил Песков.

Он также уточнил, что спецслужбы активно следят за актуальностью тех или иных угроз, принимая соответствующие решения в зависимости от изменения ситуации.

Ранее Минцифры Российской Федерации опровергло информацию о внедрении провайдерами домашнего Интернета «белых списков» на сервисы Wi-Fi. В ведомстве уточнили, что необходимости в подобных мерах нет.