МИД РФ потребовал публично осудить атаку Киева на турецкий танкер

Россия нацелена принять ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе.
Вероника Левшина 27-03-2026 16:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел России обсудили атаку Киева на турецкий нефтяной танкер, который находился в непосредственной близости от территориальных вод Турции. Об этом сообщает 360.ru.

Беседа состоялась между заместителем МИД РФ Александром Грушко и послом Турции в Москве Танжу Билгичем.

«С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ продолжают попытки нанести критический ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» посредством воздушных атак на компрессорные станции на черноморском побережье Краснодарского края Российской Федерации.

Во время беседы дипломаты также обсудили различные аспекты двусторонних отношений и график политических контактов.

Напомним, накануне беспилотный катер атаковал турецкий нефтяной танкер в Черном море. На борту находились 27 членов экипажа, никто не пострадал. Судно получило повреждения мостика и машинного отделения. Танкер перевозил 140 тысяч тонн нефти.

#в стране и мире #Турция #МИД РФ #танкер #атака
