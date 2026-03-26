Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв», - говорится в сообщении.
По данным телеканала, на борту находились 27 членов экипажа, никто не пострадал. Судно получило повреждения мостика и машинного отделения.
Танкер перевозил 140 тысяч тонн нефти. Им владеет зарубежная компания, но управление осуществляет турецкая.
Ранее британский премьер Кир Стармер разрешил задерживать суда «теневого флота» в водах Соединенного Королевства.
