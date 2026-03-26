Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Экипаж судна не пострадал.
Константин Денисов 26-03-2026 11:15
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, на борту находились 27 членов экипажа, никто не пострадал. Судно получило повреждения мостика и машинного отделения.

Танкер перевозил 140 тысяч тонн нефти. Им владеет зарубежная компания, но управление осуществляет турецкая.

Ранее британский премьер Кир Стармер разрешил задерживать суда «теневого флота» в водах Соединенного Королевства.

#бпла #нефть #Турция #танкер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
