Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Беспилотный катер атаковал нефтяной танкер в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, на борту находились 27 членов экипажа, никто не пострадал. Судно получило повреждения мостика и машинного отделения.

Танкер перевозил 140 тысяч тонн нефти. Им владеет зарубежная компания, но управление осуществляет турецкая.

Ранее британский премьер Кир Стармер разрешил задерживать суда «теневого флота» в водах Соединенного Королевства.