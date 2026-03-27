Госпереворот в Киеве, поддержанный странами Запада, стал причиной всей цепочки трагических событий, происходящих на Украине по сей день. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе заседания Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, именно прежняя администрация США, а также целый ряд европейских стран в свое время выступили в поддержку смены режима на Украине.

«Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор происходят на украинском направлении», - указал российский президент.

Также Владимир Путин отметил, что отношения России и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы. Как заявил глава государства, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Евросоюзом.