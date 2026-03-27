Путин: отношения России и ЕС находятся в кризисе не по вине РФ

По словам президента, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Евросоюзом.
Тимур Юсупов 27-03-2026 15:44
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press, Global Look Press

Отношения России и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности.

По словам главы государства, не РФ несет ответственность за начало событий на Украине, которые привели к текущему конфликту, поэтому и обвинения ЕС не имеют под собой достаточных оснований.

«Европейский кризис произошел по вине прежней американской администрации и ряда ведущих европейских стран. Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор происходят на украинском направлении», - указал российский лидер.

Более того, президент также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

Ранее Путин отмечал, что без суверенитета страна будет неспособна защитить свои фундаментальные интересы. По словам главы государства, России важно сохранить вектор поступательного развития, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, делать более сильными позиции отечественных предприятий, компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

#Россия #Европа #евросоюз #Владимир Путин #Международные отношения #антироссийская политика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
