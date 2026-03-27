Отношения России и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности.

По словам главы государства, не РФ несет ответственность за начало событий на Украине, которые привели к текущему конфликту, поэтому и обвинения ЕС не имеют под собой достаточных оснований.

«Европейский кризис произошел по вине прежней американской администрации и ряда ведущих европейских стран. Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор происходят на украинском направлении», - указал российский лидер.

Более того, президент также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

