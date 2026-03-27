«Герань» уничтожила пункт управления БПЛА в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Думовка Сумской области. Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань».

Судя по видео с камер разведывательного дрона, оператор сопровождал цель в режиме реального времени - через объектив виден участок местности, где фиксировалась активность противника. В один из моментов в кадре появляется украинский военнослужащий, который бежит вдоль дороги, а за ним следует беспилотник.

В следующем эпизоде наносится огневое поражение - в кадре видны вспышка и взрыв на месте нахождения цели. В результате удара пункт управления БПЛА был уничтожен, что снизило возможности ВСУ по ведению разведки и применению дронов на данном участке.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ в районе населенного пункта Матросовка на территории Николаевской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.