«Герань» уничтожила пункт управления БПЛА в Сумской области

Ликвидация цели снизила возможности ВСУ по применению дронов на этом участке.
27-03-2026 16:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Думовка Сумской области. Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань».

Судя по видео с камер разведывательного дрона, оператор сопровождал цель в режиме реального времени - через объектив виден участок местности, где фиксировалась активность противника. В один из моментов в кадре появляется украинский военнослужащий, который бежит вдоль дороги, а за ним следует беспилотник.

В следующем эпизоде наносится огневое поражение - в кадре видны вспышка и взрыв на месте нахождения цели. В результате удара пункт управления БПЛА был уничтожен, что снизило возможности ВСУ по ведению разведки и применению дронов на данном участке.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ в районе населенного пункта Матросовка на территории Николаевской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #сумская область #Герань #Думовка
