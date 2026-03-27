МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что Украина использовала Венгрию для вывоза денег на Запад

По словам политика, таким образом киевский режим спонсировал проукраинские силы по всему миру.
Тимур Юсупов 27-03-2026 15:07
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что власти киевского режима многократно вывозили из Украины на Запад огромные суммы денег. Как рассказал политик в опубликованном в соцсетях видеообращении, соответствующие данные были получены в ходе расследования незаконной инкассаторской деятельности Киева на территории Венгрии.

Скандал вокруг украинских бронированных автомобилей, груженных десятками миллионов долларов и евро, а также банковским золотом, разгорелся в начале марта этого года. Тогда упомянутые машины были остановлены венгерскими правоохранительными органами на территории страны.

По словам Орбана, спустя три недели после инцидента следствию удалось выяснить, что подобные инкассаторские конвои курсировали через территорию Венгрии на постоянной основе.

«Расследование дела об украинском золотом конвое показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно», - заявил политик.

Премьер отметил, что миллиарды долларов из «нищей Украины» перенаправлялись на Запад практически непрерывно - часть из них даже уходила в США. Орбан отметил, что благодаря вывезенным средствам киевский режим спонсировал проукраинские силы за рубежом.

Ранее Киев потребовал от Будапешта вернуть два броневика с золотом и деньги, якобы незаконно изъятые у «Ощадбанка». Более того, украинская сторона намерена обжаловать решение венгерского суда, которое ограничило возможность пребывания сотрудников банка в ЕС. По мнению кредитной организации, эта мера была применена Миграционной службой Венгрии без достаточных оснований.

#Украина #Киев #Венгрия #Виктор Орбан #деньги #инкассаторы #кража денег #вывод денег #Киевский режим
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 