Путин: без суверенитета невозможно защитить свои фундаментальные интересы

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защищать и укреплять суверенитет страны. Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин также отметил, какие последствия возникают у стран, добровольно отказавшихся от своего суверенитета, думая, что станет спокойнее и дешевле жить. По мнению президента, без суверенитета невозможно защитить свои фундаментальные интересы.

«Важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, делать более сильными позиции отечественных предприятий, компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке», - сказал Путин.

Напомним, ранее на совещании по экономическим вопросам президент РФ заявил, что Россия должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста.