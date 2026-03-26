МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: без суверенитета невозможно защитить свои фундаментальные интересы

Президент РФ также отметил важность повышения конкурентоспособности отечественной экономики.
Вероника Левшина 26-03-2026 15:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защищать и укреплять суверенитет страны. Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин также отметил, какие последствия возникают у стран, добровольно отказавшихся от своего суверенитета, думая, что станет спокойнее и дешевле жить. По мнению президента, без суверенитета невозможно защитить свои фундаментальные интересы.

«Важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, делать более сильными позиции отечественных предприятий, компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке», - сказал Путин.

Напомним, ранее на совещании по экономическим вопросам президент РФ заявил, что Россия должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста.

#Путин #Суверенитет #президент РФ #съезд рспп
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 