Эксперт: США стремятся к миру в Иране из-за истощения боеприпасов

США заговорили о необходимости подписания мирного договора с Ираном из-за истощения боеприпасов, в частности - ракет-перехватчиков. Об этом сообщил «Звезде» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, американские производители выпускают 700 противоракет в год. Украина тратила такое количество за три месяца. Иран также начал отвечать на американские и израильские атаки, что повлекло повышенный расход.

«Если говорить о ситуации с ПВО, то она как у США, так и у Израиля достаточно сложная. Израиль почти неделю назад заявил о том, что у него проблемы с ракетами, это было официальное заявление, и просил помощи у Штатов в связи с тем, что основной запас ракет израильских был использован во время 12-дневной войны примерно восемь месяцев назад. Это говорит о том, что израильская ПВО не в состоянии перехватывать баллистические ракеты, которые запускает Иран», - сказал Кнутов.

Он назвал израильское небо дырявым и добавил, что США не в состоянии обеспечить союзников на Ближнем Востоке боеприпасами. Именно поэтому, по мнению Кнутова, в Вашингтоне решили защищать исключительно свои базы, а не объекты арабских стран.

Кроме того, Штаты были вынуждены провести уже вторую эвакуацию за время военных действий в регионе. Кнутов спрогнозировал заключение мирного соглашения в течение двух-трех недель, поскольку именно на этот срок Белый дом обеспечен военной продукцией.

Ранее сообщалось о том, что Иран уничтожил военную технику США на сумму около трех миллиардов долларов.