Цивилева заявила, что участники СВО становятся новой элитой

Замминистра обороны отметила, что в фонд «Защитники Отечества» уже поступило более 22 тысяч обращений с просьбами о содействии в поиске работы и возможности быть полезными обществу.
Олег Калинобродский 27-03-2026 13:51
Участники специальной военной операции формируют новую управленческую элиту страны. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов выпускникам программы переподготовки МГИМО. Профессиональную переподготовку завершили 29 ветеранов СВО - участники третьего потока программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Дипломы выпускникам вручили министр иностранных дел России Сергей Лавров и Анна Цивилева. В церемонии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и другие представители власти.

Обучение проходило на базе Одинцовского филиала МГИМО и длилось 10 недель. В программе участвовали ветераны из 16 регионов России - от Москвы и Санкт-Петербурга до Тверской, Ярославской, Смоленской и других областей. Среди слушателей были не только кадровые военнослужащие, но и специалисты гражданских профессий - инженеры, медики, юристы, экономисты и педагоги.

Программа включала семь учебных модулей и охватывала широкий круг дисциплин - государственное и муниципальное управление, развитие городских территорий, цифровизацию и применение искусственного интеллекта, инвестиции, бюджетирование, госзакупки и экологию. Отдельное внимание уделялось практическим навыкам - работе над проектами, деловым коммуникациям, управлению конфликтами и построению карьерной траектории.

В рамках обучения участники не только посещали лекции, но и проходили практику на инфраструктурных объектах Москвы и Подмосковья - в ситуационном центре столицы, на предприятиях ЖКХ, переработки отходов и энергетики, а также в органах власти.

По словам Цивилевой, программа уже доказала свою востребованность - обучение завершили более 60 человек. Она подчеркнула, что проекты выпускников ориентированы на развитие регионов и малых городов, а государство будет помогать ветеранам с их реализацией и трудоустройством.

«Президент сказал, что мы формируем новые элиты. И сейчас вы становитесь таковыми. Все больше участников СВО встают во главу и становятся управленцами», - заявила Цивилева.

Один из выпускников, Владислав Буравлев, уже получил предложение о работе в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Во время службы он был награжден орденом Мужества за спасение раненых. По словам Буравлева, его эвакуационная группа вывезла с поля боя 552 человека.

Среди слушателей программы - ветеран из Тверской области Андрей Мазуренко. В зоне СВО он служил заместителем командира взвода связи и получил тяжелое ранение, за проявленное мужество был награжден медалью Суворова. После возвращения к мирной жизни он разработал проект по развитию сельских территорий с использованием технологий точного земледелия и БПЛА.

Как отметили организаторы, программа стала одной из самых масштабных очных образовательных инициатив для ветеранов СВО. Уже в июне 2026 года планируется запуск нового потока обучения еще для 30 участников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#МГИМО #защитники отечества #участники СВО #Анна Цивилева
