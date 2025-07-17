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Цивилева поздравила ветеранов СВО, обучавшихся по программе МГИМО

Обучение ветеранов СВО проходило с 19 мая по 17 июля. Программа реализуется Государственным фондом «Защитники Отечества» и Министерством иностранных дел России.
Андрей Аркадьев 2025-07-17 15:34:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила участников специальной военной операции, завершивших курс дополнительного профессионального образования в Одинцовском филиале МГИМО. Торжественная церемония вручения дипломов прошла при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ветераны обучались по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», в рамках которой изучали основы госуправления, административно-правовые вопросы и цифровизацию городского хозяйства. Среди преподавателей - действующие руководители органов власти и практикующие эксперты.

«Сегодня ребята заканчивают программу по управлению регионами и отдаленными территориями. Многие из них вернутся в свои города, чтобы развивать малые территории. Учиться было тяжело - за два месяца они прошли объем знаний, который обычно растягивается на год», - отметила Анна Цивилева.

Программа реализуется при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Министерства иностранных дел России. Учеба длилась с 19 мая по 17 июля.

#ветераны #Лавров #МГИМО #СВО #цивилева
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