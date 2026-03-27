МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: ситуация с «Северными потоками» юридически сложная

Право собственности на трубопровод остается у «Газпрома».
Константин Денисов 27-03-2026 13:37
© Фото: Nord Steram 2, via, Global Look Press.com

Ситуация с правом распоряжения «Северными потоками» является юридически сложной, но право собственности на трубопровод остается у «Газпрома». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там в связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане сложная ситуация», - сказал Песков.

Он напомнил, что изначально проект был международным, однако многие страны успели выйти из него. По мнению Пескова, в первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что сейчас одна нить разрушена и морская среда продолжает оказывать на нее негативное воздействие.

Ранее сообщалось о том, что США решили забрать «Северные потоки» под свой контроль. Песков назвал этот факт очевидным.

#в стране и мире #сша #северный поток-2 #газ #Северный поток #Дмитрий Песков
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 