Песков: ситуация с «Северными потоками» юридически сложная

Ситуация с правом распоряжения «Северными потоками» является юридически сложной, но право собственности на трубопровод остается у «Газпрома». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там в связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане сложная ситуация», - сказал Песков.

Он напомнил, что изначально проект был международным, однако многие страны успели выйти из него. По мнению Пескова, в первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что сейчас одна нить разрушена и морская среда продолжает оказывать на нее негативное воздействие.

Ранее сообщалось о том, что США решили забрать «Северные потоки» под свой контроль. Песков назвал этот факт очевидным.