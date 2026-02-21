МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BZ: «Северные потоки» хотят запустить под управлением США

Так Вашингтон расширит контроль над энергетической инфраструктурой, говорится в статье.
Владимир Рубанов 21-02-2026 22:42
© Фото: Поток IMAGO Andre Gschweng, Global Look Press

Газопроводы «Северный поток» могут возобновить работу в обход ЕС и «под руководством США», пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники. Один из них утверждает, что «Северный поток» «абсолютно точно» является частью мирных переговоров вокруг Украины.

Один из сценариев - возобновление работы трубопровода в партнерстве с США, говорится в статье. Тогда Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно российский газ, который он годами пытался остановить. Но при одном решающем условии: американском контроле.

США на протяжении многих лет политически выступали против «Северного потока». С бумом добычи сланцевого газа в начале 2010-х годов экспорт сжиженного природного газа (СПГ) приобрел стратегическое значение в Вашингтоне. Дополнительные поставки российского топлива в Европу по «Северному потоку-2» значительно сократили бы рыночные возможности для американского СПГ.

Поэтому американцы оказали огромное давление и вынудили Германию приостановить сертификацию «Северного потока-2» в 2021 году, незадолго до его завершения. А до этого санкции США задерживали реализацию проекта.

Цель американцев может заключаться не только в продаже СПГ или предотвращении российско-европейского сближения, пишет издание. Вашингтон расширит контроль над энергетической инфраструктурой везде, где это возможно, в том числе и в Старом Свете.

Атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате взрывов были разрушены несколько участков трубопроводов. Это привело к масштабным утечкам газа, значительному ущербу окружающей среде Балтийского моря и внезапному прекращению прямых поставок российского топлива в Германию.

Издание Spiegel ранее сообщило, что ЦРУ на ранней стадии знало о планах по подрыву «Северных потоков». В России неоднократно критиковали западные версии теракта на трубопроводах.

#Теракт #Украина #сша #северный поток-2 #Германия #Северный поток #восстановление #подрыв
